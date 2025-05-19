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19 мая 2025, 17:26

Сборная РТУ МИРЭА выиграла Студенческую киберспортивную лигу

Финал Всероссийской киберспортивной студенческой лиги прошел в Москве. За титул боролись восемь команд.

Первое место заняла сборная РТУ МИРЭА (Москва), второй стала команда УУНиТ (Республика Башкортостан), а третьей УрФУ (Свердловская область).

Представители вузов соревновались в четырех дисциплинах: Dota 2, Counter-Strike 2, Tekken 8 и StarCraft II.

Cудьба золотых медалей решалась в матчах по Dota 2: команда РТУ МИРЭА оказалась сильнее УУНиТ в этой дисциплине и выиграла в общем зачете финального этапа лиги.

«Эмоций уже никаких нет, очень устал. Игры шли достаточно долго, 12 часов на ногах, плюс постоянно поддерживал своих ребят и болел за них. Мы знаем игру команды из Уфимского университета, не впервые играли с ними. Могу сказать, что в этом году было гораздо сложнее играть. В 2025-м я завершаю свое обучение в университете и в следующем году уже не буду участвовать в турнире, но обязательно буду приходить и поддерживать своих. В ближайшее время планирую играть со своей командой в квалификациях к Riyadh Masters и The International», поделился впечатлениями от победы Илья Spirit Терехов из РТУ МИРЭА (Москва).

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