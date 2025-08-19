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19 августа 2025, 13:39

StRoGo и Buster примут участие в новом сезоне FONBET MEDIA ELEAGUE

Фото FME

Турнир по дисциплине CS2 пройдет в два этапа c 25 августа по 3 сентября в Москве. Участники разыграют призовой фонд в 3 миллиона рублей.

Первый этап FONBET MEDIA ELEAGUE пройдет в онлайн-формате 25 и 26 августа в формате Round Robin BO1 на шесть команд. По итогам онлайн части, две лучшие команды пройдут сразу в полуфинал, остальные продолжат борьбу со стадии четвертьфинала.

Матчи плей-офф и гранд финал турнира пройдут в режиме LAN 2 и 3 сентября на площадке ARBAT21, формат матчей — BO3.

Составы команд будут объявлены в телеграм канале турнира.

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