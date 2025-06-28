CyberPRO
28 июня, 16:42

Warhammer 40,000: Space Marine можно вернуть в Steam независимо от времени игры до 10 июля

Обложка игры Warhammer 40,000: Space Marine.
Фото Steam

Авторы ремастера Warhammer 40,000: Space Marine подтвердили, что игру можно будет вернуть в Steam вне зависимости от количества проведенных часов в ней.

Игра была выпущена Sega совместно со SneakyBox 10 июня 2025 года, однако проект оказался провальным. Одновременный онлайн в Steam едва превысил 100 человек, доля отрицательных отзывов составила 71% при 93 рецензиях. Ремейк критикуют за плохое техническое оснащение и едва заметные графические изменения по сравнению с оригиналом 2011 года, а также за высокую стоимость в 40 долларов.

На днях авторы выпустили обращение к аудитории, в котором сообщили, что пользователи магазина Valve смогут вернуть свои деньги до 10 июля 18:00 по МСК.

Также разработчики сообщили, что планируют в дальнейшем выпускать обновления для Warhammer 40,000: Space Marine, в которых улучшат интерфейс, задания, сетевые элементы, исправят баги и будут работать над совместимостью с контроллерами и Steam Deck.

Игровое изображение Warhammer 40,000: Space Marine 2.
Фото Steam

В то же время вышел сиквел Warhammer 40,000: Space Marine 2 от Saber Interactive, аудитория которого превысила восемь миллионов человек, оценка на Metacritic 82 из 100 по версии журналистов и рейтинг в Steam 83%. Большой успех Saber Interactive вызвал ажиотаж публики в ожидании следующей части, которую анонсировали в марте 2025 года. Сроки релиза неизвестны.

Филатов Руслан

