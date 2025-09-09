Steam удалил ник пользователя «Крым это Россия». Аккаунт был в топе Dota 2 по фэнтези TI 14

Игрок с ником «Крым это Россия» и портретом Владимира Путина в стильных очках стал вирусной сенсацией в сообществе Dota 2. Высокий результат был зафиксирован на главной странице фэнтези, приуроченного к The International 2025 — крупнейшему ежегодному киберспортивному турниру по Dota 2. Профиль, где указано имя Даниил и город Санкт-Петербург, мгновенно стал центром внимания, собрав более 200 страниц смешанных комментариев — от возмущения и оскорблений до одобрения гражданской позиции. Игрок также состоит в гильдии «SVO» внутри Dota 2.

Позже модерация Steam удалила ник Даниила из-за многочисленных жалоб, и теперь он выглядит как случайный набор цифр. Сам игрок так прокомментировал ситуацию: «X-мены накидали репортов (жалоб) на описание».

The International 2025 проходит в Гамбурге с 4 по 14 сентября. 16 сильнейших команд мира сражаются за призовой фонд, превышающий 2 миллиона долларов.