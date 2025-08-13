BetBoom неожиданно потерпели поражение от ENCE на закрытых квалификациях StarLadder StarSeries Fall 2025

Во втором матче отборочных на StarLadder StarSeries Fall 2025 BetBoom Team потерпела поражение от ENCE.

Неожиданное начало турнира от BetBoom. Матч завершился со счетом 1:2 (Nuke пик BetBoom 13:6, Mirage пик ENCE 6:13, Ancient оставшийся пик 2:13). Уверенное начало, а после сокрушительное поражение на третьей карте ждало команду Кирилла BoombI4 Михайлова. MVP встречи стал Виктор sdy Оруджев (1.31).

Основная стадия турнира пройдет с 18 по 21 сентября в Будапеште, Венгрия. Призовой фонд составит 500 тысяч долларов.

Филатов Руслан