StarLadder обнародовала полный список возможных замен на Budapest Major 2025
Организаторы соревнований опубликовали актуальные составы всех команд, допущенных к мейджору по Counter-Strike 2.
При этом не все коллективы подали запасных игроков, среди отказавшихся от такой функции Team Vitality, Astralis, TYLOO, Passion UA, PARIVISION, FlyQuest и Lynn Vision. Остальные 25 команд согласовали запасных на случай форс-мажорных обстоятельств. Полный список возможных замен:
-
FURIA — Сидней sidde Маседу
-
Team Falcons — Шимон kRaSnaL Мрожек
-
The MongolZ — Азбаяр Senzu Мунхболд
-
MOUZ — Адриан xelex Винце
-
Team Spirit — Мирослав zont1x Плахотя
-
G2 Esports — Вилиус tAk Кесераускас
-
paiN Gaming — Энрике rikz Ваку
-
Aurora Gaming — Сезгин Fabre Калайчи
-
Natus Vincere — Юстинас jL Лекавичус
-
Team Liquid — Виктор flashie Тамаш Беа
-
3DMAX — Набиль Nivera Бенрлитом
-
MIBR — Бруно brn$ де Араухо
-
Legacy — Олаво chucky Наполеон
-
FaZe Clan — Ховард rain Хайгард
-
B8 Esports — Владимир k1n Козовык
-
GamerLegion — Джереми Kursy Гаст
-
Fnatic — Кай CYPHER Уотсон
-
Ninjas in Pyjamas — Павле Maden Бошкович
-
Imperial Esports — Рафаэль zakk Фернандес
-
M80 — Джек M0nstr Вопат
-
Fluxo — Матеус mlhzin Марсола
-
RED Canids — Густаво tge Мотта
-
The Huns Esports — Тувшинтугс Timothy Эрденебаатар
-
NRG — Дэмиан daps Стил
-
Rare Atom — Шэнсюань chengking Цзу
StarLadder Budapest Major 2025 — киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, который пройдет с 24 ноября по 14 декабря 2025 года в столице Венгрии Будапеште. Призовой фонд соревнований составляет 1,25 миллиона долларов.