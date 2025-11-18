CyberPRO
Сегодня, 15:35

StarLadder обнародовала полный список возможных замен на Budapest Major 2025

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Тизер StarLadder Budapest Major 2025.
Фото YouTube

Организаторы соревнований опубликовали актуальные составы всех команд, допущенных к мейджору по Counter-Strike 2.

При этом не все коллективы подали запасных игроков, среди отказавшихся от такой функции Team Vitality, Astralis, TYLOO, Passion UA, PARIVISION, FlyQuest и Lynn Vision. Остальные 25 команд согласовали запасных на случай форс-мажорных обстоятельств. Полный список возможных замен:

  • FURIA — Сидней sidde Маседу

  • Team Falcons — Шимон kRaSnaL Мрожек

  • The MongolZ — Азбаяр Senzu Мунхболд

  • MOUZ — Адриан xelex Винце

  • Team Spirit — Мирослав zont1x Плахотя

  • G2 Esports — Вилиус tAk Кесераускас

  • paiN Gaming — Энрике rikz Ваку

  • Aurora Gaming — Сезгин Fabre Калайчи

  • Natus Vincere — Юстинас jL Лекавичус

  • Team Liquid — Виктор flashie Тамаш Беа

  • 3DMAX — Набиль Nivera Бенрлитом

  • MIBR — Бруно brn$ де Араухо

  • Legacy — Олаво chucky Наполеон

  • FaZe Clan — Ховард rain Хайгард

  • B8 Esports — Владимир k1n Козовык

  • GamerLegion — Джереми Kursy Гаст

  • Fnatic — Кай CYPHER Уотсон

  • Ninjas in Pyjamas — Павле Maden Бошкович

  • Imperial Esports — Рафаэль zakk Фернандес

  • M80 — Джек M0nstr Вопат

  • Fluxo — Матеус mlhzin Марсола

  • RED Canids — Густаво tge Мотта

  • The Huns Esports — Тувшинтугс Timothy Эрденебаатар

  • NRG — Дэмиан daps Стил

  • Rare Atom — Шэнсюань chengking Цзу

StarLadder Budapest Major 2025 — киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, который пройдет с 24 ноября по 14 декабря 2025 года в столице Венгрии Будапеште. Призовой фонд соревнований составляет 1,25 миллиона долларов.

