FaZe Clan переиграла Lynn Vision на старте StarLadder Budapest Major 2025

FaZe Clan разгромила Lynn Vision в дебютном матче на StarLadder Budapest Major 2025. BO1-противостояние на карте Nuke закончилось со счетом 13:5 в пользу европейского коллектива.

StarLadder Budapest Major 2025 — тир-1 турнир по Counter-Strike 2 в LAN-формате, который проходит в Будапеште с 24 ноября по 14 декабря. 32 топовых коллектива сражаются за самый престижный титул в CS и значительный призовой фонд в размере 1,25 миллионов долларов. Победителем прошлого мейджора стала Team Vitality, которая переиграла в финале The MongolZ со счетом 2:1.