FaZe Clan одержала волевую победу над RED Canids в матче на вылет со StarLadder Budapest Major 2025
FaZe Clan победила RED Canids в матче на вылет с StarLadder Budapest Major 2025. BO3-противостояние со счетом 2:1 в пользу FaZe. Коллектив Финна karrigan Андерсена оказался слабее на Mirage (7:13), но сумел переломить ход встречи, забрав Nuke (19:17) и Inferno (13:5). Таким образом, FaZe продолжает путь в Будапеште со статистикой 2-2 на первой стадии ивента, а бразильская команда покидает турнир.
StarLadder Budapest Major 2025 — тир-1 турнир по Counter-Strike 2 в LAN-формате, который проходит в Будапеште с 24 ноября по 14 декабря. 32 топовых коллектива сражаются за самый престижный титул в CS и значительный призовой фонд — 1,25 миллиона долларов. Победителем прошлого мейджора стала Team Vitality, которая переиграла в финале The MongolZ со счетом 2:1.