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29 ноября 2025, 01:55

FaZe Clan встретится с Passion UA в 1-м раунде StarLadder Budapest Major 2025: Stage 2

Алексей Буланов
karrigan.
Фото HLTV

FaZe Clan встретится с Passion UA на старте StarLadder Budapest Major 2025: Stage 2. BO1-противостояние начнется 29 ноября в 16.00 по московскому времени.

StarLadder Budapest Major-2025.StarLadder Budapest Major-2025. Все, что нужно знать о главном турнире года в CS2

StarLadder Budapest Major 2025 — тир-1 турнир по Counter-Strike 2 в LAN-формате, который проходит в Будапеште с 24 ноября по 14 декабря. 32 топовых коллектива сражаются за самый престижный титул в CS и значительный призовой фонд — 1,25 миллиона долларов. Победителем прошлого мейджора стала Team Vitality, которая переиграла в финале The MongolZ со счетом 2:1.

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