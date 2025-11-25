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25 ноября 2025, 04:30

Опубликовано расписание второго игрового дня на StarLadder Budapest Major 2025

Алексей Буланов
Игровой зал на StarLadder Budapest Major 2025.
Фото HLTV

Стало известно расписание второго игрового дня на StarLadder Budapest Major 2025.

17.00 мск:
Legacy — RED Canids (1-1)
B8 — PARIVISION (1-1)

18.00 мск:
FaZe Clan — Ninjas in Pyjamas (1-1)
fnatic — Imperial (1-1)

19.00 мск:
FlyQuest — Fluxo (2-0)
GamerLegion — Rare Atom (0-2)

21.30 мск:
M80 — NRG (2-0)
The Huns — Lynn Vision (0-2)

Расписание второго игрового дня на StarLadder Budapest Major 2025.
Фото HLTV

StarLadder Budapest Major 2025 — тир-1 турнир по Counter-Strike 2 в LAN-формате, который проходит в Будапеште с 24 ноября по 14 декабря. 32 топовых коллектива сражаются за самый престижный титул в CS и значительный призовой фонд — 1,25 миллиона долларов. Победителем прошлого мейджора стала Team Vitality, которая переиграла в финале The MongolZ со счетом 2:1.

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