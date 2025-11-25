Опубликовано расписание второго игрового дня на StarLadder Budapest Major 2025
Стало известно расписание второго игрового дня на StarLadder Budapest Major 2025.
17.00 мск:
Legacy — RED Canids (1-1)
B8 — PARIVISION (1-1)
18.00 мск:
FaZe Clan — Ninjas in Pyjamas (1-1)
fnatic — Imperial (1-1)
19.00 мск:
FlyQuest — Fluxo (2-0)
GamerLegion — Rare Atom (0-2)
21.30 мск:
M80 — NRG (2-0)
The Huns — Lynn Vision (0-2)
Расписание второго игрового дня на StarLadder Budapest Major 2025.
Фото HLTV
StarLadder Budapest Major 2025 — тир-1 турнир по Counter-Strike 2 в LAN-формате, который проходит в Будапеште с 24 ноября по 14 декабря. 32 топовых коллектива сражаются за самый престижный титул в CS и значительный призовой фонд — 1,25 миллиона долларов. Победителем прошлого мейджора стала Team Vitality, которая переиграла в финале The MongolZ со счетом 2:1.
Новости