Опубликовано расписание решающего игрового дня StarLadder Budapest Major 2025: Stage 1

Стало известно расписание четвертого игрового дня на StarLadder Budapest Major 2025. Все матчи пройдут в сетке 2-2 и определят последние три коллектива, которые продолжат путь на турнире в Stage 2.

17.00 мск:

Fluxo — FaZe Clan

19.30 мск:

NRG — Imperial Esports

22.00 мск:

PARIVISION — Legacy

StarLadder Budapest Major 2025 — тир-1 турнир по Counter-Strike 2 в LAN-формате, который проходит в Будапеште с 24 ноября по 14 декабря. 32 топовых коллектива сражаются за самый престижный титул в CS и значительный призовой фонд — 1,25 миллиона долларов. Победителем прошлого мейджора стала Team Vitality, которая переиграла в финале The MongolZ со счетом 2:1.