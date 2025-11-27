PARIVISION переиграла GamerLegion в матче на вылет со StarLadder Budapest Major 2025

PARIVISION победила GamerLegion в матче на вылет со StarLadder Budapest Major 2025. BO3-противостояние закончилось со счетом 2:0 в пользу российской команды. Коллектив Джами Jame Али оказался сильнее на Overpass (16:14) и Ancient (16:12). Таким образом, PARIVISION продолжает путь в Будапеште со статистикой 2-2 на первой стадии ивента, а GL покидает турнир.

StarLadder Budapest Major 2025 — тир-1 турнир по Counter-Strike 2 в LAN-формате, который проходит в Будапеште с 24 ноября по 14 декабря. 32 топовых коллектива сражаются за самый престижный титул в CS и значительный призовой фонд — 1,25 миллиона долларов. Победителем прошлого мейджора стала Team Vitality, которая переиграла в финале The MongolZ со счетом 2:1.