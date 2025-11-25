FaZe Clan сенсационно проиграла NRG во втором туре StarLadder Budapest Major 2025

FaZe Clan уступила NRG во 2-м туре StarLadder Budapest Major 2025. BO1-противостояние на карте Dust2 закончилось поражением европейского коллектива со счетом 10:13.

StarLadder Budapest Major 2025 — тир-1 турнир по Counter-Strike 2 в LAN-формате, который проходит в Будапеште с 24 ноября по 14 декабря. 32 топовых коллектива сражаются за самый престижный титул в CS и значительный призовой фонд — 1,25 миллиона долларов. Победителем прошлого мейджора стала Team Vitality, которая переиграла в финале The MongolZ со счетом 2:1.