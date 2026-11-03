Стало известно точное время выхода GTA VI в разных регионах — первыми игру получат новозеландцы

Криминальный экшен Grand Theft Auto VI от Rockstar Games выйдет 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Согласно региональным данным PlayStation Store, запуск игры будет происходить в полночь по местному времени магазина, поэтому владельцы аккаунтов разных стран получат доступ к проекту в разные часы.

Раньше остальных GTA VI смогут запустить пользователи новозеландских аккаунтов — 18 ноября в 14.00 мск. В Индии игра станет доступна в тот же день в 21.30 мск.

Время выхода ГТА 6 для популярных регионов аккаунтов (мск):

Новая Зеландия — 18 ноября, 14.00;

Индия — 18 ноября, 21.30;

Турция — 19 ноября, 00.00;

Польша — 19 ноября, 02.00;

США — 19 ноября, 08.00.

Таким образом, обладатели аккаунтов Новой Зеландии смогут начать прохождение GTA VI на 18 часов раньше пользователей американского региона. При этом смена часового пояса самой консоли не гарантирует ранний доступ — время разблокировки определяется регионом цифрового магазина.

События Grand Theft Auto VI развернутся в вымышленном американском штате Леонида, включая знакомый поклонникам серии Вайс-Сити. Главными героями станут Джейсон Дюваль и Люсия Каминос, оказавшиеся втянутыми в криминальную историю после неудачного ограбления.