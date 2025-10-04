Стали известны все участники онлайн-турнира FISSURE Universe 7 по Dota 2
Среди наиболее известных коллективов Virtus.pro, Team Yandex, MOUZ, OG и Runa Team — победитель соревнований получит 125 тысяч долларов.
Формат группового этапа будет круговым, а плей-офф — Double Elimination. Среди участников:
-
OG
-
MOUZ
-
Virtus.pro
-
Team Yandex
-
L1ga Team
-
1win Team
-
AVULUS
-
Apex Genesis
-
Runa Team
-
Yellow Submarine
FISSURE Universe 7 — киберспортивный онлайн-турнир по Dota 2, который пройдет с 5 по 12 октября на европейских серверах. Призовой фонд соревнований составляет 250 тысяч долларов.
