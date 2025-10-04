CyberPRO
Сегодня, 02:10

Стали известны все участники онлайн-турнира FISSURE Universe 7 по Dota 2

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип FISSURE Universe Grandfinal.
Фото Rutube

Среди наиболее известных коллективов Virtus.pro, Team Yandex, MOUZ, OG и Runa Team — победитель соревнований получит 125 тысяч долларов.

Формат группового этапа будет круговым, а плей-офф — Double Elimination. Среди участников:

  • OG

  • MOUZ

  • Virtus.pro

  • Team Yandex

  • L1ga Team

  • 1win Team

  • AVULUS

  • Apex Genesis

  • Runa Team

  • Yellow Submarine

FISSURE Universe 7 — киберспортивный онлайн-турнир по Dota 2, который пройдет с 5 по 12 октября на европейских серверах. Призовой фонд соревнований составляет 250 тысяч долларов.

