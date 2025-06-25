CyberPRO
25 июня, 20:12

Стали известны все участники этапа плей-офф PGL Wallachia Season 5

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Официальный символ турнира.
Фото PGL

Последний день группового этапа в финал не стал неожиданным — места в плей-офф получили BetBoom Team, Tundra Esports и Xtreme Gaming.

Всего в стадии плей-офф PGL Wallachia Season 5 поучаствует 8 команд:

  • BetBoom Team
  • Team Spirit
  • Gaimin Gladiators
  • Aurora Gaming
  • Natus Vincere
  • Team Liquid
  • Xtreme Gaming
  • Tundra Esports

Новый этап начнется 26 июня, первый матч Gladiators-Tundra стартует в 10.00 по МСК.

PGL Wallachia Season 5 — крупное киберспортивное событие, начальный призовой фонд составляет 1 миллион долларов. В этот раз турнир пройдет с 21 по 29 июня.

