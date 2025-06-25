Стали известны все участники этапа плей-офф PGL Wallachia Season 5
Последний день группового этапа в финал не стал неожиданным — места в плей-офф получили BetBoom Team, Tundra Esports и Xtreme Gaming.
Всего в стадии плей-офф PGL Wallachia Season 5 поучаствует 8 команд:
- BetBoom Team
- Team Spirit
- Gaimin Gladiators
- Aurora Gaming
- Natus Vincere
- Team Liquid
- Xtreme Gaming
- Tundra Esports
Новый этап начнется 26 июня, первый матч Gladiators-Tundra стартует в 10.00 по МСК.
PGL Wallachia Season 5 — крупное киберспортивное событие, начальный призовой фонд составляет 1 миллион долларов. В этот раз турнир пройдет с 21 по 29 июня.
