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Появился список участников BLAST Rivals Fall 2026 — на турнире выступят Spirit, Falcons, Vitality и Furia

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Постер BLAST Rivals Fall 2026.
Фото BLAST

BLAST Rivals Fall 2026 — киберспортивный турнир агрегатора BLAST получил анонс участников соревнований — среди наиболее сильных Spirit, Falcons, Vitality и Furia.

Участие на BLAST Rivals Fall 2026 примут 8 команд:

  • Team Spirit
  • Team Falcons
  • Team Vitality
  • FURIA Esports
  • Mouz
  • Legacy
  • G2 Esports
  • FUT Esports

BLAST Rivals Fall 2026 пройдет с 11 по 15 ноября в Гонконге. Призовой фонд соревнований — 1 миллион долларов.

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