Появился список участников BLAST Rivals Fall 2026 — на турнире выступят Spirit, Falcons, Vitality и Furia
BLAST Rivals Fall 2026 — киберспортивный турнир агрегатора BLAST получил анонс участников соревнований — среди наиболее сильных Spirit, Falcons, Vitality и Furia.
Участие на BLAST Rivals Fall 2026 примут 8 команд:
- Team Spirit
- Team Falcons
- Team Vitality
- FURIA Esports
- Mouz
- Legacy
- G2 Esports
- FUT Esports
BLAST Rivals Fall 2026 пройдет с 11 по 15 ноября в Гонконге. Призовой фонд соревнований — 1 миллион долларов.
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