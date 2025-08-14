Стали известны команды женского LAN-Финала на BetBoom Rise of Legends Season 8

Самое время для прорыва в женском мобильном киберспорте Восточной Европы и Центральной Азии — MLBB станет главным полем для этого.

Queens Rise — это уникальное событие для нашего региона и возможность лучшим женским командам выступить на большой сцене и завоевать сердца зрителей. 31 августа в рамках BetBoom Rise of Legends встретятся две команды:

Rising Rage — команда, что выступала на Esports World Cup 2025 в Эр-Рияде. Девушки отличились расчетливой макроигрой и вдумчивыми драфтами.

Weakness — новый тег в киберспорте, который доказал свое право быть лучшим уже в первом для себя турнире FEMALE PRO FASTCUP. Во главе с сильнейшим лидером Ли «Peach» Мин-гю.

Трансляция пройдет при поддержке генерального партнера — букмекерской компании BetBoom, с возрастным ограничением 18+.