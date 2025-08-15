Стали известны группы турнира FISSURE Universe: Episode 6

Соревнование по Dota 2 пройдет в онлайн-формате с 19 по 24 августа.

Участники группы A:

AVULUS

BetBoom Team

Falcons

Gaimin Gladiators

Team Spirit

Участники группы B:

Aurora Gaming

Team Liquid

PARIVISION

Tidebound

Virtus.pro

Ранее стало известно, что эстонец Клемент Puppey Иванов выступит за VP, заменяя Владислава Rein Косыгина — основного саппорта команды «медведей».

Призовой фонд турнира FISSURE Universe: Episode 6 составляет 250 тысяч долларов.