Стали известны группы турнира FISSURE Universe: Episode 6
Соревнование по Dota 2 пройдет в онлайн-формате с 19 по 24 августа.
Участники группы A:
-
AVULUS
-
BetBoom Team
-
Falcons
-
Gaimin Gladiators
-
Team Spirit
Участники группы B:
-
Aurora Gaming
-
Team Liquid
-
PARIVISION
-
Tidebound
-
Virtus.pro
Ранее стало известно, что эстонец Клемент Puppey Иванов выступит за VP, заменяя Владислава Rein Косыгина — основного саппорта команды «медведей».
Призовой фонд турнира FISSURE Universe: Episode 6 составляет 250 тысяч долларов.
Новости