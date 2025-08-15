CyberPRO
15 августа, 18:10

Стали известны группы турнира FISSURE Universe: Episode 6

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип турнира FISSURE Universe: Episode 4.
Фото FISSURE

Соревнование по Dota 2 пройдет в онлайн-формате с 19 по 24 августа.

Участники группы A:

  • AVULUS

  • BetBoom Team

  • Falcons

  • Gaimin Gladiators

  • Team Spirit

Участники группы B:

  • Aurora Gaming

  • Team Liquid

  • PARIVISION

  • Tidebound

  • Virtus.pro

Ранее стало известно, что эстонец Клемент Puppey Иванов выступит за VP, заменяя Владислава Rein Косыгина — основного саппорта команды «медведей».

Призовой фонд турнира FISSURE Universe: Episode 6 составляет 250 тысяч долларов.

