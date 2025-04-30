Spirit всухую обыграла FlyQuest в первом матче BLAST Rivals
Spirit начала свое участие в турнире BLAST Rivals с победы. В первом матче команда обыграла FlyQuest со счетом 2:0. Сначала была победа на карте Mirage — 13:2, затем на Nuke — 13:9.
Состав Spirit: Donk, Sh1ro, Chopper, Magixx, Zont1x, Hally (тренер).
Состав FlyQuest: Regali, Liazz, Nettik, Vexita, Ins, Erkast (тренер).
Теперь Spirit вышла в финал верхней сетки группы B и встретится с победителем пары Faze — Falcons. FlyQuest опустилась в нижнюю сетку турнира.
Турнир BLAST Rivals проходит с 30 апреля по 4 мая в Копенгагене. Восемь команд борются за призовой фонд в размере 350 тысяч долларов.
