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10 августа, 20:22

Spirit сыграет с G2 и Aurora на групповом этапе Esports World Cup

Промо-арт EWC 2026 Paris.
Фото Esports World Cup

Организаторы Esports World Cup 2026 определили состав четырех групп турнира по Counter-Strike 2 от Valve. Российская Team Spirit попала в группу А вместе с Aurora, G2, GamerLegion, Luminosity, M80, BIG и JiJieHao. В первом матче Spirit встретится с JiJieHao.

Группа A и группа B.
Фото Liquipedia

Группа B: Falcons, Legacy, BetBoom, Astralis, MIBR, FaZe, Ninjas in Pyjamas и K27. В квартете C выступят Vitality, MOUZ, FUT, B8, российская PARIVISION, TYLOO, Lynn Vision и 100 Thieves. В группу D вошли Natus Vincere, FURIA, 9z, The MongolZ, magic, paiN, Wildcard и 3DMAX. Команды распределили на основе июльского рейтинга Valve Regional Standings.

Группа C и группа D.
Фото Liquipedia

Групповой этап пройдет с 12 по 16 августа по системе double elimination. Первые матчи сыграют в формате best-of-1, остальные серии — best-of-3. По четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф.

Решающая стадия состоится с 19 по 23 августа в формате single elimination. Гранд-финал пройдет в Accor Arena и будет сыгран до трех побед. Всего в турнире примут участие 32 команды, которые разыграют два миллиона долларов. Победитель получит 600 тысяч долларов.

Paris Expo Porte de&nbsp;Versailles.Esports World Cup 2026: все, что нужно знать о чемпионате мира по киберспорту

Виталий Климов

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