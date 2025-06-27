Spirit интересуется zweih. Он может заменить исключенного из ростера magixx

Команда Spirit рассматривает возможность подписания звездного опорника Nemiga — Ивана zweih Гогина. 17-летний игрок может заменить исключенного из состава Бориса magixx Воробьева. zweih считается одним из самых перспективных молодых талантов русскоязычной сцены. Он присоединился к Nemiga в возрасте всего 16 лет и, играя в основном против команд из топ-30, демонстрировал средний рейтинг 1.10, зарекомендовав себя как перспективный специалист на роли «якоря». Уже за первые полгода на профессиональной сцене его выступления были отмечены в рубрике Bold Prediction его потенциальным будущим тиммейтом Данилом donk Крышковцом.