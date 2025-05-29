Состав VooDooSh начал выступление на Streamers Battle 10 с поражения от команды GoodWin

В стартовом матче Streamers Battle 10 по Dota 2 команда VooDooSh Team проиграла Goodwin Team со счетом 0:2. Ростер Александра GoodWin Салихзянова заработал три очка.

Следующее противостояние игрового дня будет между Stray Team и Rostik Team. Начало запланировано на 29 мая в 18:00 мск.

Streamers Battle 10 проходят с 29 мая по 8 июня в онлайн-формате. Десять команд стримеров и контент-мейкеров борются за призовой фонд в размере 5 миллионов рублей.