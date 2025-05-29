CyberPRO
Киберспорт
Уведомления
Главная
CyberPRO
Киберспорт

29 мая 2025, 19:30

Состав VooDooSh начал выступление на Streamers Battle 10 с поражения от команды GoodWin

Камила Абдурахманова
корреспондент

В стартовом матче Streamers Battle 10 по Dota 2 команда VooDooSh Team проиграла Goodwin Team со счетом 0:2. Ростер Александра GoodWin Салихзянова заработал три очка.

Следующее противостояние игрового дня будет между Stray Team и Rostik Team. Начало запланировано на 29 мая в 18:00 мск.

Streamers Battle 10 проходят с 29 мая по 8 июня в онлайн-формате. Десять команд стримеров и контент-мейкеров борются за призовой фонд в размере 5 миллионов рублей.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Погони за Гретцки и Лемье. Какие рекорды может побить Овечкин, если останется в НХЛ
Коломойского приговорили к 12 годам тюрьмы за хищения нефти РФ на 10 млрд рублей
Герой ЧМ-2026 едет в «Трактор», норвежцы запретят ему играть за сборную, а Барабанову дадут 124 млн в год. Главные трансферные новости КХЛ
«Рабов специально отбирали так, чтобы они не понимали друг друга». Кюрасао и Кабо-Верде говорят почти на одном языке — как так получилось?
Захарова посчитала ненужным отвечать на заявление глав Южной Кореи и ЕС о КНДР
Лукашенко назвал Украину разменной картой в большой игре
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

ESL проведет IEM Krakow вместо IEM Katowice в 2026 году

Команда stray228 уступила составу rostislav_999 на Streamers Battle 10

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости