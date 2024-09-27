Бакаев: «Смотрю, как Доку играет, что-то делает. Это обучение»

Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев, который основал свою собственную киберспортивную организацию, отметил, что не следит за киберспортивными дисциплинами.

«Я и за CS особо не смотрю. Может быть буду смотреть мейджор в Шанхае, основную стадию. Смотрят когда? Когда у тебя хорошая организация и ты понимаешь, что этого игрока ты сможешь купить, либо просто скаутишь. Поэтому, сейчас смысла нет следить. У меня есть состав, за которым надо наблюдать. Если будет свободное время, то буду включать какие-то интересные матчи, но это больше для молодых игроков, которые должны смотреть за мастерами и чему-то учиться у них.

Условно, это как я сейчас включу Лигу чемпионов и буду следить за Доку из «Манчестер Сити», так как это игрок моей позиции. Смотрю, как он играет, что-то делает. Это обучение. Несмотря на то, сколько мне лет и чего я добился, это необходимо делать», — приводит CyberMeta слова Бакаева.