София поддержала турнир PGL и готовится принять большой Counter-Strike

Городской совет Софии поддержал проведение международного турнира PGL по Counter-Strike 2 в 2027 году. На право принять соревнования власти готовы выделить до 250 тысяч евро. Решение поддержали 38 депутатов, трое выступили против, шестеро воздержались.

В опубликованных документах площадкой указана Arena 8888 Sofia. Для проведения мероприятия обозначен период с 31 августа по 13 сентября 2027 года. Эти даты охватывают организационные рамки события: отдельное расписание матчей пока не представлено.

Первоначально город рассчитывал принять финал BLAST Premier и предусмотрел для него аналогичную сумму. После отсутствия окончательного ответа от BLAST организатора заменили на PGL. Финансирование предполагает два платежа, причем вторую половину перечислят после турнира по отчетным документам.

PGL подтвердила выбор Софии в письме мэру от 9 ноября. При этом публичное объявление города организатор планировал на 12 или 13 декабря. Состав участников, формат соревнований и призовой фонд пока не раскрыты.