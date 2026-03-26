СНГ-дерби закончилось победой Team Yandex — они выиграли у Team Spirit в плей-офф ESL One Birmingham 2026

Стадия плей-офф начинается с яркого матча между российскими организациями — итоговый счет составил 2-1.

Противостояние прошло в формате Bo3 — Яндекс уверенно прошлись по «драконам». Первая карта продлилась практически 50 минут и ушла в копилку Team Yandex — 49:19. На второй инициатива уже перешла к «спиритам» — вымученные 20:27. Финальная третья — уверенные 40:7 в пользу Яндекса и билет в финал верхней сетки.

ESL One Birmingham 2026 — киберспортивный турнир по Dota 2, который проходит в Бирмингеме (Великобритания) с 22 по 29 марта. Призовой фонд соревнований составляет 1 миллион долларов.