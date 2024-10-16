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Сегодня, 09:50

Смит заявил, что ему сложно спрогнозировать решение по флагу России для киберспортсменов

Алина Савинова
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Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит ответил, видит ли он какие-то предпосылки к тому, чтобы российских киберспортсменов допустили к международным турнирам с флагом и гимном.

«Пока пост генерального секретаря занимает представитель страны НАТО, который заинтересован в сотрудничестве с Международным олимпийским комитетом, сложно делать прогнозы. Возможность выступать под российским флагом и со своим гимном нам вернули еще в прошлом году, а в этом году просто не дали возможности под ним выступать», — цитирует Смита ТАСС.

Он также отметил, что Федерация компьютерного спорта России проводит собственные турниры, в том числе международные. В частности 25 октября пройдет финал Открытых киберспортивных студенческих игр, на который приедут представители 15 стран.

Вопрос выступления россиян под флагом страны рассмотрит съезд Международной федерации киберспорта 11-19 ноября.

Источник: ТАСС
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