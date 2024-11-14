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Смит сообщил, что 50 стран поддерживают Россию в киберспорте на международной арене

Камила Абдурахманова
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Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит рассказал, что около 50 стран поддерживают ФКС России в вопросах создания альтернативной международной организации и допуска команд под флагом страны.

«Этот год стал для нас показательным, потому что количество стран, готовых приехать в Россию на турниры, кратно увеличилось. Сколько стран поддерживают Россию? По статистике, за прошлый год было более 70 стран, в этом году более 40 стран подало заявки на участие в студенческих соревнованиях, 8 стран приехали на чемпионат БРИКС. В моем понимании 50 стран точно готовы будут поддержать Россию в любом начинании, потому что у нас будут понятны принципы действия организации и к России есть доверие. Мы много лет делом доказывали, что наши слова не расходятся с действиями, а у европейских коллег, к сожалению, все, наоборот», — приводит слова Смита ТАСС.

13 мая Смит сообщил, что российские киберспортсмены не примут участия в отборочных соревнованиях чемпионата мира 2024 года из-за требований выступать в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
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