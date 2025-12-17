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Решафл в Team Spirit? Chopper и zweih могут покинуть команду

hally, тренер Team Spirit.
Фото HLTV

Ростер Team Spirit по CS2 может претерпеть достаточно серьезные изменения. Telegram-канал CS2NEWS, ссылаясь на собственные источники, сообщил о возможном уходе из команды капитана Леонида chopper Вишняков и Ивана zweih Гогина.

Предполагается, что официальный анонс изменений в составе может состояться 18 декабря. Эта дата взята из заявления сотрудника организации и инсайдера Алексея OverDrive Бирюкова.

Отметим, что в сентябре 2025 года состав Team Spirit уже претерпел одно изменение. Это было вызвано уходом Мирослава «zont1x» Плахоти в инактив, а на его место в стан «драконов» тогда пришел Андрей «tN1R» Татаринович.

Владислав Корякин

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