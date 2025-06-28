CyberPRO
28 июня, 14:56

BetBoom Team сыграют против Team Spirit после победы над NAVI на PGL Wallachia Season 5

Анонс победы BB Team.
Фото VK BB Team

Уверенная победа BetBoom в четвертьфинале нижней сетки PGL Wallachia против Natus Vincere со счетом 2:0.

Триумф BetBoom Team позволит им сразиться c Team Spirit 28 июня в 19:00 по МСК. Где они разыграют место в финале сетки «лузеров» и потенциальный выход в гранд-финал турнира.

BB Team уверенно закрыли обе карты, а MVP игры стал керри Иван «Pure» Москаленко, который не оставил ни шанса соперникам на Nature's Prophet.

Филатов Руслан

