BetBoom Team сыграют против Team Spirit после победы над NAVI на PGL Wallachia Season 5
Уверенная победа BetBoom в четвертьфинале нижней сетки PGL Wallachia против Natus Vincere со счетом 2:0.
Триумф BetBoom Team позволит им сразиться c Team Spirit 28 июня в 19:00 по МСК. Где они разыграют место в финале сетки «лузеров» и потенциальный выход в гранд-финал турнира.
BB Team уверенно закрыли обе карты, а MVP игры стал керри Иван «Pure» Москаленко, который не оставил ни шанса соперникам на Nature's Prophet.
