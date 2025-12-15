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15 декабря 2025, 23:50

Donk обратился к болельщикам: «Следующий год будет за нами»

donk.
Фото BLAST

Игрок команды Spirit по CS2 Данил «donk» Крышковец подвел итоги 2025 года. Он сделал это в обращении к болельщикам после StarLadder Budapest Major 2025, где российский коллектив вылетел на стадии 1/2 финала. Donk заявил, что поражение не сломает его, а в следующем году Team Spirit вернутся еще сильнее.

«Спасибо что поддерживаете, обидно проигрывать таким образом. Было ощущение, что шанса лучше и не придумать, но такое случается. Еще куча турниров и матчей впереди, а такие поражения увеличивают голод до побед и желание играть. Следующий год будет за нами!», — пообещал donk.

Напомним, что на минувшем StarLadder Budapest Major 2025 российская пятерка заняла лишь 3-4 место. В полуфинале Team Spirit не справились с Team Vitality (0:2), которые в итоге и стали чемпионами состязания.

Владислав Корякин

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