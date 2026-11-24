В Roblox появился мир SLAY 2026 — игрокам доступны мини-игры, пасхалки и Pixel Battle для сообществ

WINLINE создал в Roblox виртуальный мир стримерской премии SLAY 2026. В нем есть главная площадь, дворец по образцу площадки церемонии и пасхалки с отсылками к стриминг-культуре. За мини-игры — шахматы, шашки и паркур — пользователи получают кристаллы, которые можно обменять на кейсы с виртуальным мерчем для аватара.

Мир SLAY 2026 в Roblox. Фото SLAY 2026

Из основного мира можно перейти в Pixel Battle — режим с общим холстом, где сообщества создают рисунки из пикселей и защищают их от других участников. За три дня до церемонии полотно закроют, а результат опубликуют в канале премии. 16 декабря игроков перенесут в виртуальный Дворец Ирины Винер: имена победителей будут появляться над статуэтками и в уведомлениях. Прямой трансляции премии в Roblox не будет.