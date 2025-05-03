Skywhywalker переиграла коллектив OverDrive на BetBoom Streamers Battle CS2 #2
В матче нижней сетки плей-офф турнира BetBoom Streamers Battle CS2 #2 команда Team Skywhywalker одержала победу над Team OverDrive со счетом 2:1. Игры прошли на картах Mirage (3:13), Ancient (13:9) и Inferno (13:10).
Далее Team Skywhywalker встретится с Team Shadowkek. Team OverDrive, к сожалению, покинула турнир, заняв 5-6 место и получив 1 366 призовых долларов.
Напомним, что BetBoom Streamers Battle CS2 #2 проходит онлайн с 26 апреля по 4 мая. Призовой фонд турнира составляет 36 563 долларов.
