EYEBALLERS выбили FOKUS c киберспортивного турнира PGL Bucharest 2026

Шведская организация выиграла два матча и прошла в следующий этап — итоговый счет встречи составил 2-1.

Впервые с момента IEM Katowice 2020 EYEBALLERS выходят в плей-офф крупного турнира. Матч начался с Inferno, что дошел до овертаймов — 13:16 в пользу шведов, затем на второй — Nuke, выиграли FOKUS — 13:5. Решающей картой стал Dust2 — он завершился со счетом 9:13.

PGL Bucharest 2026 — киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, который проходит с 4 по 11 апреля в Бухаресте (Румыния). Призовой фонд соревнований составляет 625 тысяч долларов.