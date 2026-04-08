CyberPRO
Киберспорт
Уведомления
Главная
CyberPRO
Киберспорт

8 апреля, 13:15

EYEBALLERS выбили FOKUS c киберспортивного турнира PGL Bucharest 2026

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип турнира PGL Bucharest 2026.
Фото PGL

Шведская организация выиграла два матча и прошла в следующий этап — итоговый счет встречи составил 2-1.

Впервые с момента IEM Katowice 2020 EYEBALLERS выходят в плей-офф крупного турнира. Матч начался с Inferno, что дошел до овертаймов — 13:16 в пользу шведов, затем на второй — Nuke, выиграли FOKUS — 13:5. Решающей картой стал Dust2 — он завершился со счетом 9:13.

PGL Bucharest 2026 — киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, который проходит с 4 по 11 апреля в Бухаресте (Румыния). Призовой фонд соревнований составляет 625 тысяч долларов.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
«Ямаль никогда не делал столько объема черновой работы». Юрий Семин – о победе Испании в полуфинале ЧМ 2026
«Мы остаемся в меньшинстве». Норвегия назвала возвращение России в мировой гандбол «ошибкой»
Умер двукратный чемпион мира по боксу Хосе Легра
В Британии призвали ФИФА расследовать инцидент с баннером про Фолкленды на ЧМ
Аргентина победила Англию и сыграет с Испанией в финале ЧМ-2026
На Украине назвали «прямым мятежом» выступление Федорова против Зеленского
Популярное видео
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Хованова могут посадить
Хованова могут посадить
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

The Mongolz разгромили Wildcard Gaming на киберспортивном турнире PGL Bucharest 2026

PARIVISION начала выступление в плей-офф PREMIER SERIES с победы над GamerLegion

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости