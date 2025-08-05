CyberPRO
5 августа, 14:30

Shopify Rebellion победила Weibo Gaming в 1-м туре R6 Siege X at EWC 2025

Алексей Буланов
Состав Shopify Rebellion по R6 Siege X.
Фото Insider Gaming

Shopify Rebellion переиграла Weibo Gaming в дебютном матче на R6 Siege X at EWC 2025. BO1-противостояние на карте Шале закончилось победой американской команды со счетом 7-5. R6 Siege X at Esports World Cup 2025 — один из главных турниров сезона с призовым фондом 2 миллиона долларов, проходящий в Эр-Рияде. Матчи в рамках ивента проводятся с 5 по 8 августа. Среди участников: G2 Esports, Team Falcons, Team Secret. Virtus.pro, FaZe Clan, FURIA и другие топовые коллективы.

