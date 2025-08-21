Шокирующий провал Team Spirit против Heroic на Esports World Cup 2025 по CS2

Российский состав «драконов», который выиграл два последних крупных турнира, уступил матч Bo3 Heroic с итоговым счетом 1-2.

Один из главных фаворитов EWC с треском проиграл, хотя сначала и смог взять первую карту со счетом 13:5. Но затем Spirit крайне легко уступили Nuke, не оказав должного сопротивления, со счетом 3:13. Решающим стал Mirage, на котором Heroic смогли отыграться и вывести игру на овертаймы, что и помогли им вырвать победу у «спиритов» со счетом 14:16.

Esports World Cup 2025 по CS2 — киберспортивный турнир, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Все участники были приглашены на основе официального рейтинга Global Valve Regional Tournament (VRS). Призовой фонд соревнований — 1,25 миллионов долларов.