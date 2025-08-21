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21 августа 2025, 00:06

Шокирующий провал Team Spirit против Heroic на Esports World Cup 2025 по CS2

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды Heroic.
Фото Heroic

Российский состав «драконов», который выиграл два последних крупных турнира, уступил матч Bo3 Heroic с итоговым счетом 1-2.

Один из главных фаворитов EWC с треском проиграл, хотя сначала и смог взять первую карту со счетом 13:5. Но затем Spirit крайне легко уступили Nuke, не оказав должного сопротивления, со счетом 3:13. Решающим стал Mirage, на котором Heroic смогли отыграться и вывести игру на овертаймы, что и помогли им вырвать победу у «спиритов» со счетом 14:16.

Esports World Cup 2025 по CS2 — киберспортивный турнир, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Все участники были приглашены на основе официального рейтинга Global Valve Regional Tournament (VRS). Призовой фонд соревнований — 1,25 миллионов долларов.

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