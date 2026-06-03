CyberPRO
Киберспорт
Уведомления
Главная
CyberPRO
Киберспорт

Сегодня, 05:08

Sharks — Lynn Vision: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026

Алексей Буланов
z4KR.
Фото HLTV

В стыковом Bo1 второго дня Stage 1 на IEM Cologne Major 2026 встречаются Sharks и Lynn Vision — обе со счетом 1-1. Победитель сделает шаг к выходу в Stage 2, проигравший приблизится к вылету. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Любопытно, что обе команды уже обыгрывали HEROIC: бразильская Sharks (gafolo, koala, maxxkor, rdnzao, doc) сенсационно прошла датчан в первом туре (13:10), а китайская Lynn Vision (Westmelon, z4KR, Starry, EmiliaQAQ, C4LLM3SU3) добила HEROIC во втором круге (13:11). Теперь дороги обоих новичков мейджора пересекаются напрямую, и цена очной карты крайне высока. Матч покажут официальные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Бойцы ВС РФ рассказали подробности освобождения села Новоподгородное в зоне СВО
При атаке ВСУ на Мичуринск были повреждены многоквартирный дом и библиотека
ФШР требует отстранить главу Украинской федерации шахмат Камышина
Симоньян поблагодарила Шнайдер за лайки, разозлившие украинку Олейникову
Карпин недоволен, игроки ищут мотивацию, партнеры оценивают Ибрагимова. Что происходит в сборной России перед матчем с Буркина-Фасо
В Приморье мошенники выманили у пенсионерки 4,7 млн рублей
Популярное видео
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Федотов возвращается домой, а молодой вратарь уезжает в Америку
Федотов возвращается домой, а молодой вратарь уезжает в Америку
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Боб Хартли уходит после победы
Боб Хартли уходит после победы
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

NRG — FlyQuest: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026

Liquid — MIBR: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026
Новости
RSS RSS
Все новости