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Шахматы появятся в программе предстоящего Кубка мира по киберспорту

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Шахматы вошли в программу предстоящего Кубка мира по киберспорту в Саудовской Аравии, сообщается на сайте турнира.

Турнир по шахматам пройдет в формате рапида с 31 июля по 3 августа в Эр-Рияде. В турнире примут участие 16 игроков. 12 из них будут отобраны по итогам двух онлайн-этапов Champions Chess Tour, другие четыре участника определятся по результатам квалификационного турнира.

Также сообщается, что послом соревнований по шахматам на Кубке мира выступит 16-й чемпион мира Магнус Карлсен, а призовой фонд турнира составит 1,5 миллиона долларов.

Впервые Кубок мира по кибереспорту прошел в 2024 году и включал 19 дисциплин, общий призовой фонд составил рекордные для киберспорта 60 миллионов долларов.

Киберспорт
Шахматы
Магнус Карлсен
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