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Сегодня, 12:27

Съезд Международной федерации киберспорта не будет рассматривать вопрос возвращения флага россиянам

Камила Абдурахманова
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Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит сообщил, что вопрос возвращения флага россиянам на соревнованиях не был включен в повестку съезда Международной федерации киберспорта (IESF).

«Что же касается Международной федерации киберспорта, то сейчас у них полный беспредел. В список вопросов, которые обсуждаются на съезде, не включили наш вопрос. Правление IESF вынесло решение о нашем отстранении и выступлении под нейтральным флагом, а съезд должен это либо утвердить, либо снять. Правление понимает, что съезд займет нашу позицию, поэтому не включило этот вопрос в повестку. Лично я не смогу поехать на съезд, потому что у меня есть более важные задачи. От Федерации компьютерного спорта России поедет советник президента организации Константин Сурконт. Так что свои права обязательно будем отстаивать.

Но есть проблема, что нас не зовут, нас не пускают, вычеркивают из повестки, всячески пытаются запихнуть под коврик, чтобы, не дай бог, федерации не проголосовали опять за Россию. Юридически мы не в защищенном положении. По уставу IESF у съезда нет всепоглощающих полномочий. Возможно, нам удастся собрать большое количество недовольных, у которых будет желание продемонстрировать это всему миру — насколько в IESF двойные стандарты», — приводит слова Смита ТАСС.

13 мая Смит сообщил, что российские киберспортсмены не примут участия в отборочных соревнованиях чемпионата мира 2024 года из-за требований выступать в нейтральном статусе. Вопрос выступления российских киберспортсменов под флагом страны должны были рассмотреть на съезде IESF, который пройдет во время чемпионата мира в Эр-Рияде (11-19 ноября).

Источник: ТАСС
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