Великолепная победа от The MongolZ над Team Vitality

The MongolZ смогли обыграть Team Vitality в полуфинальном матче BLAST Bounty Season 2.

Монгольский коллектив впервые смог обыграть «Пчел». Первая карта (пик MongolZ) завершилась со счетом 13:7. Cледом за ней следовал неудачный камбэк команды Дана «apEX» Мадесклера, который завершился 13:11. Итоговый счет 2:0. MVP встречи стал Азбаяр «Senzu» Мункболд (1.44).

The MongolZ сыграют в финале против Team Spirit 17-го августа в 17.00 по МСК.

Турнир проходит с 14 по 17 августа в Мальте. Призовой фонд составляет 500 тысяч долларов.

Филатов Руслан