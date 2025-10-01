Сенсационное поражение FURIA Esports от Legacy на ESL Pro League Season 22

Недавним чемпионам FISSIRE Playgroud 2 по CS2 не удалось обыграть бразильских противников из «Легаси», итоговый счет 2-0.

Наиболее полезным с точки зрения вклада в «Фурии» оказался Данил molodoy Голубенко, однако команде не удалось выиграть ни одной карты. Dust2 стал открывающим и закончился со счетом 9:13, но затем на Mirage все шло к овертаймам, но в последний момент Legacy смогли добить FURIA — 11:13.

ESL Pro League Season 22 — киберспортивный турнир, который проходит с 27 сентября по 12 ноября 2025 года в Стокгольме (Швеция) по швейцарской системе. Призовой фонд соревнований составляет 400 тысяч долларов.