Сбер станет титульным партнером Федерации компьютерного спорта России

Федерация компьютерного спорта России и Сбер объявили о стратегическом партнерстве на 2025-й год. В рамках сотрудничества призовой фонд турниров увеличится до 64,5 миллионов рублей, а количество участников превысит 67,5 тысячи человек из 30 стран.

Президент ФКС Дмитрий Смит отметил важность партнерства: «Сбер готовит для всех любителей киберспорта множество сюрпризов. Компания активно поддерживает киберспортивную аудиторию — начиная со школьных соревнований и заканчивая международными турнирами».

Заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин положительно оценил перспективы совместной работы: «Мы хотим поддержать увлечения молодой аудитории, дать шанс вывести свое хобби на новый уровень, попробовать свои силы в соревнованиях международного уровня и получить признание».

Первым крупным турниром в рамках партнерства ФКС и Сбера станет Школьная лига. Полный список совместных соревнований в 2025-м году: