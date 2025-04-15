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15 апреля, 22:00

Сбер станет титульным партнером Федерации компьютерного спорта России

Александр Курлянский
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Федерация компьютерного спорта России и Сбер объявили о стратегическом партнерстве на 2025-й год. В рамках сотрудничества призовой фонд турниров увеличится до 64,5 миллионов рублей, а количество участников превысит 67,5 тысячи человек из 30 стран.

Президент ФКС Дмитрий Смит отметил важность партнерства: «Сбер готовит для всех любителей киберспорта множество сюрпризов. Компания активно поддерживает киберспортивную аудиторию — начиная со школьных соревнований и заканчивая международными турнирами».

Заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин положительно оценил перспективы совместной работы: «Мы хотим поддержать увлечения молодой аудитории, дать шанс вывести свое хобби на новый уровень, попробовать свои силы в соревнованиях международного уровня и получить признание».

Первым крупным турниром в рамках партнерства ФКС и Сбера станет Школьная лига. Полный список совместных соревнований в 2025-м году:

  • Всероссийская интеллектуально-киберспортивная школьная лига Сбера (12-13 апреля, Москва);
  • Всероссийская студенческая киберспортивная лига Сбера (15-19 мая);
  • Чемпионат России Сбера;
  • Кубок России Сбера;
  • Открытые киберспортивные игры Сбера;
  • Открытые киберспортивные студенческие игры Сбера;
  • Чемпионат стран БРИКС Сбера;
  • Национальная студенческая лига киберспорта Сбера;
  • Сбер Чемпионат России по интерактивному футболу.
Киберспорт
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