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Сегодня, 12:30

Satanic — лучший игрок PGL Wallachia 4 по KDA. Nightfall и DM — в топ-3

Камила Абдурахманова
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На турнире PGL Wallachia 4 стали известны лучшие игроки по показателю KDA.

Первое место по KDA занял Алан «Satanic» Галлямов с результатом 8,60. Егор «Nightfall» Григоренко занял второе место с показателем 7,09, а Дмитрий «DM» Дорохин — третье место с результатом 6,64.

Майкл «Micke» Ву занял четвертое место с KDA 6,23, опередив Ивана «Pure» Москаленко, который расположился на пятом месте с результатом 5,89.

Победителем турнира стала команда Liquid, которая в гранд-финале обыграла PARIVISION со счетом 3:2. За финалом следили 389 тысяч зрителей.

PGL Wallachia 4 проходил в Румынии с 19 по 27 апреля. Призовой фонд турнира составил 1 миллион долларов.

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398 тысяч человек следили в пике за финалом PGL Wallachia 4

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