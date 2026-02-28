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28 февраля, 14:00

«Сандерленд» начинает сотрудничество с киберспортивным гигантом Team Liquid для выступлений в FC26

Алексей Буланов
Анонс сотрудничества «Сандерленда» и Team Liquid.
Фото Team Liquid

Английский футбольный клуб «Сандерленд» объявил о стратегическом партнерстве с одной из самых титулованных киберспортивных организаций мира — Team Liquid. Вместе они создадут объединенную команду для выступлений на профессиональной сцене футбольного симулятора EA Sports FC26.

Это сотрудничество знаменует собой новый этап в развитии обоих брендов. Для «Сандерленда» партнерство с Team Liquid — это не только выход на огромную международную киберспортивную аудиторию, но и возможность интегрировать цифровые технологии в свою стратегию развития. Team Liquid, в свою очередь, получает доступ к многомиллионной базе болельщиков английского клуба с богатой историей и усиливает свои позиции в дисциплине, которая с каждым годом набирает популярность.

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