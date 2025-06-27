Стали известны самые ценные игроки BLAST.tv Austin Major 2025
Портал HLTV опубликовал список лучших игроков BLAST.tv Austin Major 2025. MVP ожидаемо стал Матье ZywOo Эрбо из Vitality, а EVP-награды удостоились: Данил donk Крышковец (Spirit), Азабяр Senzu Мунхболд (The MongolZ), Робин ropz Кооль, Уильям mezii Мерриман (оба — Vitality), Усухбаяр 910 Банзрагч (The MongolZ) и Лукас nqz Соарес (paiN Gaming). Остинский мейджор проходил с 3 по 22 июня. Побдителем стала Team Vitality, победившая The MongolZ в финале со счетом 2-1.
