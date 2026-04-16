Самая известная бабушка-стример России сыграет в CS2 с посетителями «Киберсубботы» в Московском кластере видеоигр и анимации

Посетители апрельской «Киберсубботы» в Московском кластере видеоигр и анимации смогут сыграть 1х1 с самой известной 77-летней бабушкой-стримером Ольгой Ивановной. Вход на мероприятие свободный, по предварительной регистрации на сайте.

В 15:15 Ольга Ивановна примет участие в открытом подкасте «Игры, которые объядиняют поколения», а в 16:15 в зоне «1 на 1 со звездами» любой зритель фестиваля сможет сыграть со стримершей в CS2.

Ольга Ивановна под ником i_olga ведет стримы с 2021 года. Она стала одним из самых ярких феноменов российского игрового стриминга, а ролики о матчах в CS2 регулярно набирают миллионные просмотры.