S1mple проведет дебютный матч за BC.Game против CYBERSHOKE
10-го августа пройдет дебютный матч Александра «s1mple» Костылева за BC.Game против CYBERSHOKE.
Игра начнется в 17:00 по московскому времени в рамках турнира Exort The Proving Grounds Season 3. Это первый тир-3 турнир в карьере легендарного снайпера. Также в BC.Game на замене указан знаменитый стример по CS2 и друг s1mple — Артём «ct0m» Максимов.
Напомним, что s1mple присоединился к команде на условиях аренды до окончания его контракта с Natus Vincere.
Филатов Руслан
