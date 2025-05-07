CyberPRO
7 мая, 15:45

S1mple сыграл 2 матча на Faceit с игроками Faze — победил в обоих с KD 46-34

Камила Абдурахманова
корреспондент

Александр Костылев, известный под ником S1mple, сыграл первые матчи за команду Faze на платформе Faceit после перехода из NAVI.

В первом матче он играл вместе с Финном Karrigan Андерсеном и аналитиком Домиником Gruby Жвидерским. Они одержали победу на карте Dust2 со счетом 13:6. S1mple показал соотношение убийств и смертей (KD) 18-12.

Во втором матче к команде присоединился Джонатан Elige Яблоновски. Faze снова победила, на этот раз на карте Ancient со счетом 16:13. S1mple продемонстрировал KD 28-22.

Напомним, что 5 мая S1mple перешел в Faze на правах аренды из NAVI и будет выступать за клуб на турнирах IEM Dallas и BLAST Austin Major.

