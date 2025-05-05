S1mple присоединился к FaZe Clan
Киберспортивный клуб FaZe Clan объявил о замене снайпера Хельвийса broky Сауканца в составе по CS2. Новым игроком команды стал Александр s1mple Костылев, который будет представлять клуб на турнирах IEM Dallas 2025 и BLAST.tv Austin Major 2025.
5 мая FaZe Clan объявила о переводе broky в запас. Киберспортсмен выступал за команду с осени 2019 года и вместе с ней стал чемпионом множества крупных турниров, включая PGL Major Antwerp 2022.
Осенью 2023 года s1mple ушел в инактив и покинул основной состав Natus Vincere. В 2024 году он представлял Team Falcons на правах аренды на нескольких турнирах, включая RMR перед Perfect World Shanghai Major 2024, но команда не смогла пройти на мейджор.
