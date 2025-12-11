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11 декабря 2025, 00:45

S1mple поделился прогнозами на плей-офф StarLadder Budapest Major 25

s1mple.
Фото Reddit

Снайпер команды BC.Game Александр s1mple Костылев поделился ожиданиями от плей-офф-стадии тир-1-турнира по CS2. Киберспортсмен рассказал, у кого больше шансов пробиться в полуфинал, а также какую из команд он считает главным претендентом на успех на StarLadder Budapest Major 2025.

«Буду болеть за Фалконс, 50/50 матч, но верю в магию мажора — стрик победы (Ильи) над «драконами» может прерваться

Виталити победит, не хватит опыта Монголам с новым игроком.

Болеем за Нави, но у Фурии 70 процентов на победу. Учитывая, что их лаки чарм не появился на мейджоре (собака), то все может стать по-другому.

В Фейзов я не верил все стадии, но болел за них всегда. Скорее всего, они проиграют, но я все так же думаю, что они могут удивить», — написал s1mple в своем Telegram-канале.

Также Костылев намекнул на главного фаворита состязания, ответив на вопрос о победителе смайликом «мышки». А значит, по его мнению, в Будапеште сильнее всех должна оказаться MOUZ.

StarLadder Budapest Major 2025 — тир-1-турнир по Counter-Strike 2 в LAN-формате, проходящий в Будапеште с 24 ноября по 14 декабря. В борьбе за самый престижный титул в CS и значительный призовой фонд (1,25 миллиона долларов) сошлись 32 топовых коллектива. Отметим, что предыдущий мейджор завершился успехом Team Vitality, которая переиграла в финале The MongolZ со счетом 2:1.

Владислав Корякин

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